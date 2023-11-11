A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım'da Almanya'yla deplasmanda oynayacağı özel maç ile 21 Kasım'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Galler müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'in yanı sıra, uzun bir aradan sonra Lille'den Yusuf Yazıcı ve Trabzon'dan Berat Özdemir'i de yeniden aday kadroya davet etti. Milli Takım aday kadrosu şu isimlerden oluştu:

KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (G.Saray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzon), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA: Berat Özdemir (Trabzon), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (A.Demir), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Salih Özcan (B.Dortmund)

FORVET: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille).