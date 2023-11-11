Aydın’da şampiyonlar madalyalarını aldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç A Kızlar ve Genç A Erkekler Hentbol turnuvası yapılan madalya töreni ile sona erdi. Genç Kızlar A Hentbol turnuvasında, İncirliova Spor Lisesi, turnuvaya damgasını vurarak birincilik kürsüsüne çıktı. Nazilli 50. Yıl MTAL 2., Şehit Polis Cengiz Eker MTAL 3. ve Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 4. oldu. Genç Erkekler A Hentbol turnuvasında ise İncirliova Spor Lisesi, birincilik ödülünü kazandı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi 2., Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 3. ve Kuyucak Bahri Uçuş MTAL ise 4.sırada yer aldı.