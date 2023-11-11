  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydın’da şampiyonlar madalyalarını aldı

Aydın’da şampiyonlar madalyalarını aldı

HABER MERKEZİ
Aydın’da şampiyonlar madalyalarını aldı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Genç A Kızlar ve Genç A Erkekler Hentbol turnuvası yapılan madalya töreni ile sona erdi. Genç Kızlar A Hentbol turnuvasında, İncirliova Spor Lisesi, turnuvaya damgasını vurarak birincilik kürsüsüne çıktı. Nazilli 50. Yıl MTAL 2., Şehit Polis Cengiz Eker MTAL 3. ve Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 4. oldu. Genç Erkekler A Hentbol turnuvasında ise İncirliova Spor Lisesi, birincilik ödülünü kazandı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi 2., Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 3. ve Kuyucak Bahri Uçuş MTAL ise 4.sırada yer aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA