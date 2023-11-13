Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’na büyük katılım

İZMİR'DE düzenlenen 29. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nda dereceye girenler belli oldu. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve startı Anayasa Meydanı'ndan verilen koşuya, kayıt yaptıran 2 bin sporcunun yanı sıra yaklaşık 1000 civarında vatandaş da katıldı. Katılımcılar, 4 kilometrelik parkurda Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahlarının ardından yarışı Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamladı. Kadınlar genel sıralamada ilk 3 Delfin Eylül Avcı, Fatma Sarhan ve Ece Özkan'dan oluştu. Erkeklerde ise Ufuk Arda birinciliği, Mehmet Aydıngör ikinciliği ve Okan Yumuk da üçüncülüğü elde etti.