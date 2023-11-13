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Haberler Spor Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’na büyük katılım

Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’na büyük katılım

HABER MERKEZİ
Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’na büyük katılım
İZMİR'DE düzenlenen 29. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nda dereceye girenler belli oldu. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve startı Anayasa Meydanı'ndan verilen koşuya, kayıt yaptıran 2 bin sporcunun yanı sıra yaklaşık 1000 civarında vatandaş da katıldı. Katılımcılar, 4 kilometrelik parkurda Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahlarının ardından yarışı Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamladı. Kadınlar genel sıralamada ilk 3 Delfin Eylül Avcı, Fatma Sarhan ve Ece Özkan'dan oluştu. Erkeklerde ise Ufuk Arda birinciliği, Mehmet Aydıngör ikinciliği ve Okan Yumuk da üçüncülüğü elde etti.
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