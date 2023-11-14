Balaban’dan çirkin hareket

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkiinde "Ramazan Çatal" anısına, bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşler yoğun ilgi gördü. Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaştı. Nefeslerin kesildiği güreşte rakibine sinirlenen Balaban, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekildi. Sahadan ayrılırken kendisine tepki gösteren seyircilere yönelen Balaban, bir süre seyircilerle tartıştı. Ardından "Şu telefonları siler misiniz?" diyerek tartışmanın görüntülerini çeken muhabir Emrullah Gök'ün yeleğini tutup, görüntüleri silmesini istedi. Balaban'ın takım arkadaşlarının da gelmesiyle görüntüleri sildirdi. Daha sonra açıklama yapan Balaban seyirci ile tartışmadığını ve o kişilerin muhabir olduğunu bilmediğini söyledi.