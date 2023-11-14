  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Balaban’dan çirkin hareket

Balaban’dan çirkin hareket

Rakibine sinirlenerek güreşten çekilen İsmail Balaban seyircilerle tartıştı, muhabirin çektiği görüntüleri sildirdi.

MURAT YALÇIN
Balaban’dan çirkin hareket
Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkiinde "Ramazan Çatal" anısına, bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşler yoğun ilgi gördü. Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaştı. Nefeslerin kesildiği güreşte rakibine sinirlenen Balaban, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekildi. Sahadan ayrılırken kendisine tepki gösteren seyircilere yönelen Balaban, bir süre seyircilerle tartıştı. Ardından "Şu telefonları siler misiniz?" diyerek tartışmanın görüntülerini çeken muhabir Emrullah Gök'ün yeleğini tutup, görüntüleri silmesini istedi. Balaban'ın takım arkadaşlarının da gelmesiyle görüntüleri sildirdi. Daha sonra açıklama yapan Balaban seyirci ile tartışmadığını ve o kişilerin muhabir olduğunu bilmediğini söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA