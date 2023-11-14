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Haberler Spor Bornova’da 3 puan hasreti sona erdi

Bornova’da 3 puan hasreti sona erdi

HABER MERKEZİ
Bornova’da 3 puan hasreti sona erdi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde kardeş kulübü zirve takipçisi Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup eden Bornova 1877, 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Son 3 karşılaşmada Tepecikspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olup, Erbaaspor'la ile evinde 1-1, Darıca Gençlerbirliği ile de dış sahada 0-0 berabere kalarak 7 puan kaybeden yeşil-beyazlılar, seyircisi önünde Kuşadasıspor'u dize getirerek moral buldu. Bu sonuçla 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alıp 17 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 5'inci sıradan 4'üncülüğe yükseldi. Evinde namağlup unvanını korumayı da sürdüren Bornova ekibi, İzmir'de çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayıp iç saha lideri oldu.
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