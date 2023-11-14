Çalımbay kolları sıvadı

BEŞİKTAŞ'IN başına teknik direktör olarak gelen ve ilk maçında Başakehir'i 1-0 yenerek göreve 3 puanla başlayan Rıza Çalımbay'a başkanlığın en büyük favorisi olan Serdal Adalı'dan da tam destek gelmesinin ardından transfer çalışmalarına start verildi. En azından sezon sonuna kadar takımın başında kalması kesinleşen başarılı teknik adamın transfer rotası şekillenirken, Adalı'nın sportif direktör olarak işaret ettiği Mehmet Özdilek ve Rıza Çalımbay ile görüşmeler yaparak iki isimden transfer listesi istedi. Transfer listesinin hazır olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay'ın Türkiye'nin futbolcu bulma konusunda en iyilerinden birisi olarak kabul edilen Bülent Albayrak ile birlikte Çekya başta olmak üzere Doğu Avrupa ve İskandinav ülkelerinde taramalar yaptığı öğrenildi.

KOCADAĞ: ADAY DEĞİLİM

EKYA Ligi'nde bu sezon en dikkat çekici oyuncular olarak ön libero Ladislav Krejci ve Yunan orta saha oyuncusu Zafeiris ise ön planda. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan 24 yaşındaki Krejci bu sezon 14 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı 21 maçta 2 gol, 2 asist kaydeden 20 yaşındaki Zafeiris'in ise değeri 4.5 milyon Euro. Bu arada yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ 3 Aralık'ta gerçekleşecek kongrede aday olmayacağını açıkladı.