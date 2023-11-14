Dersimiz savunma

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir temsilcisi inişli-çıkışlı bir grafik sergileyerek geçen sezondaki performansından uzak bir tablo çiziyor. Son olarak konuk olduğu Play-Off yarışındaki direkt rakibi Keçiörengücü ile berabere kalarak 2 puanı deplasmanda bırakan Muğla ekibi, liglere verilen milli arada teknik ve taktik anlamda eksiklikleri gidermenin hesaplarını yapıyor. Özellikle savunma ve orta alana müdahale etme planı yapan teknik direktör İsmet Taşdemir, bu bölgelere öncelik vererek eksikleri gidermek için kolları sıvayacak.

KADRODA ROTASYON İHTİMALİ

Bu boşlukta rakipleri analiz etme fırsatı da yakalayacak Muğla temsilcisi, lige dönüşün ardından lider Eyüpspor ile puan farkını kapatmak için elinden gelen çabayı gösterecek. Taşdemir'in kadroda değişiklikler yapabileceği öğrenildi. 21 puanla 5. sırada konumlanan Bodrum FK, lige verilen aranın ardından Adanaspor'u ağırlayacak