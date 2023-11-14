Nazilli Bld’de teknik hamle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile yollar ayrıldı. Nazilli Belediyespor'un deplasmanda Afyonspor'a 1-0 yenilmesinden sonra, siyah-beyazlı Aydın temsilcisinde yönetim kurulunun teknik direktör Yavuzyiğitoğlu'nun görevine son verdiği öğrenildi. Ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alırken 4 de yenilgi alan Naz- Naz, kendine 13 maçta 22 puanla 8. sırada yer bulabildi ve hedeflerin uzağında kaldı.

İLK ADAY ŞİMŞEK

Yavuzyiğitoğlu ile yollar ayrılırken, yardımcı antrenörlüğünü yapan Şükrü Akar'ın ise görevine devam edeceği öğrenildi. Nazilli Belediyespor'da yeni teknik direktör olarak Yusuf Şimşek'in adı ön plana çıkarken, kurmayların Şimşek ile bir ön görüşme yaptığı da gelen bilgiler arasında.