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Haberler Spor Nazilli'de Tekvando heyecanı! 98 sporcu katıldı

Nazilli'de Tekvando heyecanı! 98 sporcu katıldı

Aydın Nazilli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Aydın İl Müdürlüğü tarafından tekvando turnuvası düzenlendi. Organizasyona 8 farklı ilden toplamda 98 sporcu katıldı.

İHA
Nazilli’de Tekvando heyecanı! 98 sporcu katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde Aydın İl Müdürlüğü'nün koordinesinde Nazilli ilçemizde gerçekleşen "10 Kasım Atatürk'ü Anma İller Arası Taekwondo Turnuvası" nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 11-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya, 8 farklı ilden toplamda 98 sporcu katıldı.

Bayanlar kategorisinde Antalya takımı, turnuvayı zirvede tamamlayarak kupayı kazandı. Aydın takımı ikinci sırada yer alırken, Denizli takımı üçüncü sırayı elde etti. Bu kategoride mücadele eden sporcuların gösterdiği performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Erkeklerde ise Aydın takımı, gösterdiği performansla birincilik kürsüsüne çıkarken, Antalya takımı ikinci sırada ve Denizli takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Zorlu mücadelelerin yaşandığı erkekler kategorisinde dereceye giren sporcuların sevinçleri, turnuva alanını coşkuyla doldurdu.

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