Aydın BŞB’de İlayda şoku

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da sezon başında VakıfBank'tan kiralanan orta oyuncu İlayda Uçak sakatlık şoku yaşadı. Aydın ekibinin evinde Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki voleybolcuyla ilgili mavi-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuz İlayda Uçak'ın diz bölgesinde çoklu bağ yırtılması görülmüştür. Hemen tedavisine başlanacak olup en kısa süre içerisinde aramıza döneceğine inanıyoruz. Çok geçmiş olsun İlayda Uçak" denildi.