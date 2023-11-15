TRENDYOL 1. Lig'de Keçiörengücü deplasmanından aldığı beraberlikle önemli bir kayıp yaşayan Bodrum FK sakata geldi. Başkent'teki kritik randevuda takımın banko ismi kaleci Diogo Sousa sarı kart cezalısı durumuna düşerken, sağ bek Üzeyir de kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu iki oyuncunun cezalı duruma düşmesinin yanı sıra sol bek oyuncusu Eren Albayrak'ın da sakatlanması teknik heyetin moralini iyice bozdu.

SAVUNMAYA FORMÜL ARANIYOR

MİLLİ ara dönüşü her iki bekin yanı sıra kaleci Sousa'dan da yararlanamayacak olan teknik direktör İsmet Taşdemir alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı. Milli ara dönüşü Adanaspor ile sahasında karşılaşacak

olan Muğla ekibinde Taşdemir, kalede genç oyuncu Bahri Can'a, sol bekte de Cenk'e forma vermeyi düşünürken, sağ bekte Üzeyir'in alternatiforma fi olmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Formül arayan İsmet Taşdemir bu bölge için Süleyman Özdamar ve Erkan isim- Süleyleri üzerinde duruyor.

"ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, milli arada eksiklerini giderip yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. Taşdemir, "Keçiörengücü beraberliği ile ilk 2 şansımızı zora soksak da Adana maçıyla yeni bir seri başlatıp hızla yukarıya tırmanacağız" dedi. Bodrum FK, Adana maçının ardından alt sıralardaki Ş.Urfa ve Tuzla ile karşı karşıya gelecek.