Hedef yine altın madalya

Ülkemizin cimnastik tarihindeki olimpiyat madalyalı ilk ve tek sporcusu Ferhat Arıcan, Türkiye Şampiyonu Coşkun Boncuk ile birlikte yepyeni bir vizyon kazandırdığı Göztepe Cimnastik Akademisi'nde sporcu velileriyle bir araya geldi. "Arıcan do, you can do" (Arıcan Yaptı, Sen de Yaparsın) başlıklı toplantıda Arıcan, ailenin önemine vurgu yaptı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya hedeflediğini sözlerine ekleyen Arıcan, "2016 Rio'ya katıldım. 2020 Tokyo'da ülkemizin cimnastikteki ilk ve tek madalyasını kazandım. Kariyerimde bir çok ilki yaşayıp, ülkeme yaşattım. Paris'te ise üst üste iki olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk cimnastikçisi olmayı hedefliyorum. Göztepe Cimnastik Akademisi'nde eğitim gören çocuklarımız için böylelikle bir ilham kaynağı daha oluşturacağım" diye konuştu.