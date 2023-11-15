Nazilli’de dümene Şükrü Akar geçti

Nazilli Belediyespor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun yerine dümene Şükrü Akar geçirildi. Ayağının tozuyla ilk antrenmana da çıkan Şükrü hocanın ekibine, atletik performansçı olarak Halit Egesoy, kaleci antrenörü Murat Türkar, Serkan Çevik, İbrahim Kocabaş ile birlikte altyapıda U17'yi çalıştıran Gürhan Sönmez de dahil edildi.

'BÖYLE BİTMEMELİYDİ'

Öte yandan Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu da istifanın ardından ilk kez konuştu. Oldukça üzgün olan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Nazilli benim adıma her şeyin başladığı kulüp ve şehir. Bana orada bulunduğum sürece evimde hissettiren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur. 5 gol yedikten sonra bile bu takımı alkışladılar. Verilen emeği gördüler. Tarihinde yoktur herhalde bu. Nazilli'nin çok ayrı bir yeri var bende. Nazilli'nin halkına da çok teşekkür ediyorum. Bu hikaye böyle bitmemeliydi. Bitmedi bence yarım kaldı ama sonra ne olur ne biter onu bilmiyorum" dedi.