Aslan’dan flaş hamle

OCAK ayında orta sahaya yapacağı transfer için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray atağa kalktı. Sarı-kırmızılı ekibin orta saha transferi için listesinde ilk sırada yer alan Emil Breivik'in menajeri dün İstanbul'a geldi. Molde'de forma giyen futbolcunun temsilciliğini yapan Jim Solbakken, bir takım görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a giderken, transfer için "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" dedi.

Ancak ismi Galatasaray ile anılan futbolcunun sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı Molde'de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Norveç Ligi'nde 26 maçta forma giyen Breivik, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta oynayan orta saha oyuncusu, 2 gol atma başarısı gösterdi.

SPİNAZZOLA BOMBASI

HEM Süper Lig hem de Avrupa'da başarılı bir sezon hedefleyen Galatasaray aradığı sol beki İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, iki sezondur savunmanın soluna takviye isteyen Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Leonardo Spinazzola'ya kanca attı. Son iki sezonda Angelino, Kazımcan, Aanholt, Adekugbe, Emre Taşdemir'den verim alamayan Okan Buruk, Spinazzola'yı özel olarak istiyor. Roma'da forma giyen İtalyan futbolcuya teklif yapılacak, kabul etmesi halinde 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanacak.