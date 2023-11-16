Batshuayi yolcu

FENERBAHÇE'DE bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve fazla forma şansı bulamayan Michy Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transferi son anda gerçekleşmeyen Belçikalı golcü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınından yer alan habere göre, Belçika Ligi ekipleri Antwerp ve Club Brugge, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor. Kadrolarına kaliteli bir forvet takviyesi yapmak isteyen iki kulübün de Batshuayi'yi transfer listesinin ilk sırasına aldıkları belirtildi.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 30 yaşındaki oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu ülkesinde Standard Liege forması giydikten sonra Marsilya, Dortmund ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde oynamıştı.