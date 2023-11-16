Ege’nin zor yolu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 3 Ege ekibi bu hafta zirve yarışındaki ilk üç önünde zorlu maçlara çıkacak. Sıralamada 4. sırada bulunan Aliağa Petkimspor 18 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada hemen bir basamak üstünde bulunan Beşiktaş Emlakjet'e konuk olurken, geçen hafta lider Fenerbahçe Beko'ya çarpılan Yukatel Merkezefendi ise 19 Kasım saat 15.30'daki sınavda ikinci sıradaki Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Manisa BŞB ise 13 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma 19 Kasım Pazar günü Manisa'da saat 18.00'de başlayacak. Ligin zirvesini çok yakından ilgilendiren bu üç maçın sonucuna göre sıralamada değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu üç ekip haricindeki diğer Ege temsilcileri Pınar Karşıyaka ve Çağdaş Bodrum ise derbide kozlarını paylaşacak. 20 Kasım Pazartesi saat 19.00'da İzmir'de karşı karşıya gelecek. Yine gelecek hafta Manisa BŞB, Anadolu Efes ile Aliağa Petkimspor lider Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka da Beşiktaş Emlakjet ile oynayacak.