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Haberler Spor Ringlerin ‘Dişi Aslan’ı: Selvinaz

Ringlerin ‘Dişi Aslan’ı: Selvinaz

HABER MERKEZİ
Ringlerin ‘Dişi Aslan’ı: Selvinaz
İZMİR Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Selvinaz Cura, 3 yıl önce başladığı kick boksta rakiplerine ringi dar ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 5 altın madalya kazandı, hayallerini kurduğu milli formaya kavuştu. Antrenörlerinin ve arkadaşlarının 'Dişi Aslan' ünvanını verdiği Selvinaz, İlk resmi maçına 2022'de çıktı. Cura, 55 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Kick bokstaki kariyerine hızlı bir giriş yapan Selvinaz, ardından da 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası ve WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda 1. oldu. Kocaeli ve Şanlıurfa'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda art arda birincilik elde eden Cura, milli takıma seçildi. Cura, çok çalışacağını söyleyerek, "Dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.
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