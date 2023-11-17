Yüksek gerilim

MHK ile F.Bahçe arasındaki gerginlik dünkü gelişmelerle tavan yaptı. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, kendisi hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla F.Bahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Garip, müvekkilinin 15 Temmuz 2023 tarihinden bu yana MHK Başkanı olarak görev yaptığını belirtip şu ifadelerde bulundu:

'AĞIR HAKARETLER İÇERİYOR'

"F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Divan Kurulu toplantısında Ahmet İbanoğlu'nun hem şahsını hem de yürütmekte olduğu MHK Başkanlığını hedef alıp ağır hakaretler içeren sözlerde bulunmuştur. Sözleri ile müvekkilimizin kamuoyu önünde onur, şeref, saygınlığına, kişisel itibarına zarar verecek, küçük düşürücü hakaret içeren sözler söylemiştir. Alenen hakaretlerde bulunmuştur. Ali Koç'un, F.Bahçe Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikardır. Kişi, kamuoyu önünde, televizyon ekranlarında, müvekkilimize hakaret ederken bir yandan da beden diline bakıldığında adeta herkese parmak göstermek ve parmak sallamak şeklindeki tavrı ile bu ülkenin üstünlüklü, ayrıcalıklı, imtiyazlı bir ferdi imiş edası ile bu ülke kanunlarını ve insan haklarını, insani değerleri hiçe saymıştır." Avukat Garip, Koç'un geçmişte İbanoğlu için olumlu ifadeler kullanmasına rağmen, sonrasında ağır eleştirilerde bulunmasının çelişkisine dikkat çekti.

PFDK'DAN KOÇ'A CEZA

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamada Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, 5 Kasım Pazar günü yapılan kulübün yüksek divan kurulu toplantısında, "MHK Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu. Ben dedim ya 'Yatarken bizi düşünün, ensenizde bizi hissedin'. Bir araştırma yaptık, Denizli'de tanıyanlardan. İyi bir insan, kötü bir insan değil. Ama karakteri zayıf, omurgasız...Bu bir hakaret değil, bu bir bilgi, gerçek. Onun için biz mütemadiyen 'Türkiye Futbol Federasyonu'na MHK'nın başkanı kim?' diye soruyoruz. Bu arkadaş mevki, makam seviyor. Onun için de verilen her talimatı yerine getirebilecek potansiyele sahip bir karakteri var diyorum. O yüzden ben hep soruyorum, 'Kim bunun başı kardeşim?' Tabii ki Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.