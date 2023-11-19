Harikasınız çocuklar

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'yı geriden gelerek mağlup etti: 3-2. 5. dakikada Almanya öne geçti. Henrichs attığı pasla ceza sahasının sağ çaprazında Sane'yi topla buluşturdu. Sane'nin altı pasa içine gönderdiği topa Kai Havertz düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

FERDİ UMUTLANDIRDI

38'DE Türkiye beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu düzgün kontrolle ceza sahasının içine girdi, sol çaprazdan yerden sert vurduğu top ağlarla buluştu: 1-1. 45+2'de Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Kenan Yıldız sert şutla topu filelere gönderdi: 1-2. 49'da Wirtz'in pasıyla buluşan Füllkrug sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 2-2. 52'de Salih ceza sahası dışından harika vurdu, top direkte patladı. 69'da Abdülkerim'in içeri çevirdiği topu Havertz eliyle kesti. Hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. 71'de topun başına geçen Yusuf Sarı fileleri havalandırdı: 2-3. 74'te defansın arkasına sarkan Brandt vuruşunu yaptı. Altay harika çıkardı. Maç 3-2 sona erdi.

GALLER'DEN MÜJDELİ HABER

ALMANYA'NIN ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde A Milli Takım'ın grubunda yer alan Galler ve Ermenistan karşı karşıya geldi. Ermenistan, Lucas Zelarayan'ın 5. dakikada attığı golle öne geçerken ev sahibi ekipte Nair Tiknizyan'ın 45+2'de kendi kalesine attığı golün ardından skora denge geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonuçla Galler 11, Ermenistan 8 puana yükseldi. Elemelerdeki son haftada A Milli Takım'la karşılaşacak Galler'in liderlik şansı kalmazken, millilerin liderlik şansı büyük oranda arttı.

MONTELLA'DAN KADRODA REVİZYON

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'ya karşı Letonya ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 8 değişikliğe gitti. Teknik direktör Montella, Almanya maçında, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız'ı ilk 11'de saha sürdü. Montella, Letonya maçına göre bu maçta Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a kaleyi emanet etti. Letonya maçında ilk 11'de yer bulan Abdulkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek Almanya maçında da ilk 11'de yer aldı.