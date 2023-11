Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Kenan Özer formayı kaptı. Yeşil-beyazlı ekibin 2022-2023 sezonunun başında G.Antep FK'dan transfer ettiği 36 yaşındaki kanat oyuncusu, sezona kötü bir başlangıç yaparak on birde şans bulamamıştı. Ligde ilk 8 haftada yedek oturan Kenan, hırsıyla formayı kapmayı başardı. Deneyimli sağ kanat son 4 maçta Bandırma, Bolu, Manisa FK ve Keçiörengücü karşısında on birde şans bulurken performansıyla alkış aldı. Bu 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kenan, bir kez daha teknik direktör İsmet Taşdemir'in takdirini alırken on birdeki yerini da sağlamlaştırdı. Kenan geçen sezon Play-Off'lar da dahil olmak üzere 36 maçta 14 kez fileleri sarsarken, 6 da asist üretmişti.