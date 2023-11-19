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Haberler Spor Kenan Özer formayı kaptı

Kenan Özer formayı kaptı

Bodrum FK’nın tecrübeli ismi Kenan son 4 müsabakada on bire dönerken, formuyla da teknik heyeti sevindirdi

HABER MERKEZİ
Kenan Özer formayı kaptı
Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Kenan Özer formayı kaptı. Yeşil-beyazlı ekibin 2022-2023 sezonunun başında G.Antep FK'dan transfer ettiği 36 yaşındaki kanat oyuncusu, sezona kötü bir başlangıç yaparak on birde şans bulamamıştı. Ligde ilk 8 haftada yedek oturan Kenan, hırsıyla formayı kapmayı başardı. Deneyimli sağ kanat son 4 maçta Bandırma, Bolu, Manisa FK ve Keçiörengücü karşısında on birde şans bulurken performansıyla alkış aldı. Bu 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kenan, bir kez daha teknik direktör İsmet Taşdemir'in takdirini alırken on birdeki yerini da sağlamlaştırdı. Kenan geçen sezon Play-Off'lar da dahil olmak üzere 36 maçta 14 kez fileleri sarsarken, 6 da asist üretmişti.
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