Petkim teslim oldu

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde sezona harika başlayan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'e mağlup oldu: 66-62. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan İzmir ekibi, son bölümde yaptığı basit hatalar nedeniyle siyah-beyazlılara teslim oldu. Müsabakaya iki ekipte pota altında etkili başladı. Son hücumda sayıyı bulan Aliağa ilk periyodu 19-18 önde kapattı. İkinci çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Petkim, Khyri Thomas ile farkı artırmak isterken, Beşiktaş Jonah Mathews ve Derek Needham ile yanıt verdi. İki takımda öne geçmeyi başaramazken devreye 36-36 eşitlikle gidildi.

NEFESLERİ KESEN MÜCADELE

Üçüncü periyota Petkim, Peyton Aldridge'nin üçlüğüyle başladı. Siyah-beyazlılar karşısında savunmasını sertleştiren İzmir ekibi, skor avantajını eline aldı. Aliağa Petkimspor, son bölüme 51-49'luk skor avantajıyla girdi. Son çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Petkim, oyunun üstünlüğünü alarak aradaki farkı artırdı. Son üç dakikaya girilirken toparlanan Beşiktaş Emlakjet bitime 1 dakika kala öne geçti. Son bölümde basit hatalar yapan Petkim, Beşiktaş'a 66-62 mağlup oldu.

GURBETTE GÜLEMİYOR

ALİAĞA Petkimspor, dün Beşiktaş Emlakjet'e deplasmanda mağlup olarak hem seri yapma şansını kaçırdı. Hem de deplasmandaki 3. yenilgisini aldı. Bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanan İzmir ekibi, gurbette ise 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Deplasmanda sadece üç maçlık galibiyet serisi yakaladığı dönemde Reeder Samsunspor'u 81-67 mağlup eden Petkim, Bahçeşehir Koleji'ne 91-80, Merkezefendi Belediye Basket'e 61-61 ve son olarak Beşiktaş'a 66-62 mağlup oldu.