Trabzon’dan Filistin’e destek

TRABZONSPOR taraftarları dün İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik ağır bir operasyon yürüten ve tepki çeken İsrail'i kınamak için bu organizasyonu düzenleyen taraftarların çağrısına kent sakinleri sessiz kalmadı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR

ATATÜRK Alanı Meydan Parkı Atatürk anıtı önünde toplanan bordomavililer dev Filistin bayrağı, döviz ve pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Taraftarlar sloganlar eşliğinde Maraş Caddesi'nden ilerleyerek Uzun Sokak'tan tekrar Atatürk Anıtı önüne geldiler. Daha sonra ise Burada Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde tepkilerini sürdürdüler. Trabzonspor taraftar dernekleri adına konuşan Adem Söğüt "Burada katil İsrail'in, Filistin'deki insanlara yapmış olduğu zulme karşı hep birlikte birlik yürüyüşü yapıyoruz. Katil İsrail yaptığın zulüm yanına kalmayacak. İnşallah buradan sesimiz yükselir ve tüm dünyaya yayılır" diye konuştu.