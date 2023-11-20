Avrupa bizi konuştu

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup ederken, Avrupa basını ay-yıldızlıların müthiş futbolu için övgü dolu ifadeler kullandı. Başta Alman medyası olmak üzere gazeteler ve internet siteleri Almanların aldığı yenilgiyi 'acı bir gece' ve 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirirken, kırmızı-beyazlı futbolculara methiyeler dizdi. Bild, manşetini 'Berlin'de Hayal Kırıklığı Gecesi' olarak belirledi. Kicker ise Almanya, Nagelsmann'ın iç saha galasında Türkiye'ye yenildi' başlığı ile sitesinden okurlarıyla haberi buluşturdu.

'TÜRKLERE KARŞI İFLAS'

Alman spor internet sitesi Spox ise karşılaşmanın haberini, 'Milli takımdan Türklere karşı iflas' başlığı atarak okuyucularıyla buluşturdu. Süddeutsche Zeitung yenilgiyi 'Nagelsmann için acı akşam' başlığı ile paylaştı. İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden Tuttosport da Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ı ön plana çıkardı. Gazete "Yıldız, Almanya'nın dünyasını kararttı" başlığını atarken, attığı gol ve dilini çıkararak yaptığı gol sevincinin eski İtalyan golcü Alessandro Del Piero'yu hatırlattığını yazdı. Yıldız'ın Almanya doğumlu olduğu hatırlatılan haberde, "Kendisini alt seviye milli takımlarda bile dikkate almayan bir milli takımı, maç içinde skoru 1-2'ye getirirken attığı golle pişman etti." yorumu yapıldı.

MONTELLA'NIN HEDEFİ GRUP BİRİNCİLİĞİ

Teknik direktör Montella ile çıktığı üç maçı da kazanan ve 8 gol atıp 2 gol yiyen milli takımda İtalyan çalıştırıcı Almanya zaferi sonrası grup liderliğinin öneminden bahsetti. Montella, "72 yıl sonra Alman topraklarında gelen bir galibiyet var. 2005'ten beri de kendi evimizde yenemediğimiz bir Almanya vardı. Galibiyet için çok mutluyuz. Çok önemli bir maçımız daha var. O maçı da kazanıp grubu ilk sırada bitirmek istiyoruz. Futbolcularım sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler. O ruh da milliyetçilik duygularının ortaya çıktığı bir ruhla geliyor. Bu Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğimizi vurgulamış olduk" dedi. Taraftarların kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirdiğini de aktaran Montella, "Çok fazla gururlanıyorum. Taraftarlar kendi evimizde hissettirdiler. Mükemmel ötesi bir atmosfer vardı" diye konuştu.

GALLER MAÇINA SLOVEN HAKEM

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Galler ile deplasmanda oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

ABDÜLKERİM FIRTINASI

Abdülkerim Bardakcı, müthiş performansıyla maça damga vurdu. Almanya karşısında Ferdi'ye asist yapan ve bir de penaltı kazandıran milli oyuncu, sahanın en iyi oyuncuları arasında yer alırken harika performansı istatistiklere de yansıdı. Hem savunmada hem de hücumda sahada basmadık yer bırakmayan ve milli takım kariyerinin ilk asistini yapan Abdülkerim, hava topu kaybetmedi. 83 kez topla buluşan ve %87 pas isabetiyle oynayan başarılı savunmacı 4 hava topunun hepsini aldı.