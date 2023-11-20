  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK Eyüp’e bileniyor

Manisa FK Eyüp’e bileniyor

HABER MERKEZİ
Manisa FK Eyüp’e bileniyor
Trendyol 1. Lig'de Play-Off yarışında son 8 haftada aldığı başarısız sonuçlarla geriye düşen Manisa FK, lider Eyüpspor'a bileniyor. Ligde 8 maçta 4 yenilgi ve 4 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, 30 puanla zirveye kurulan İstanbul ekibine sürpriz hazırlıyor. Son Keçiörengücü maçında saha kenarında takımının başında yer alamayan Osman Özköylü'nün de cezası biterken, Manisa ekibi lidere çelme atıp yeniden Play-Off iddiasını kanıtlamak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte, Kaan Kanak'ın kadro dışı cezası devam ederken başka eksik oyuncu bulunmuyor. Manisa FK, ligde 14 puanla 12. sırada konumlanıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA