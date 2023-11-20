Manisa FK Eyüp’e bileniyor

Trendyol 1. Lig'de Play-Off yarışında son 8 haftada aldığı başarısız sonuçlarla geriye düşen Manisa FK, lider Eyüpspor'a bileniyor. Ligde 8 maçta 4 yenilgi ve 4 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, 30 puanla zirveye kurulan İstanbul ekibine sürpriz hazırlıyor. Son Keçiörengücü maçında saha kenarında takımının başında yer alamayan Osman Özköylü'nün de cezası biterken, Manisa ekibi lidere çelme atıp yeniden Play-Off iddiasını kanıtlamak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte, Kaan Kanak'ın kadro dışı cezası devam ederken başka eksik oyuncu bulunmuyor. Manisa FK, ligde 14 puanla 12. sırada konumlanıyor.