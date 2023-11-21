A Milliler 2024’e grup lideri olarak gidiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 1-1 berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar bu sonucun ardından grubu lider tamamladı. Milli takımın golünü 70'inci dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydederken, Galler'in golünü ise 7'nci dakikada Williams attı.

7'nci dakikada Galer öne geçti. Orta sahada topla buluşan Wilson pasını sol kanattaki Williams'a aktardı. Williams'ın sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

42'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasını Yusuf Yazıcı kafayla Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Kerem'in yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Johnson'un şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

58'inci dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ward kurtardı.

69'uncu dakikada Kenan Yıldız, Davies'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Matej Jug bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

70'inci dakikada A Milli Futbol Takımı beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

74'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın topu soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.