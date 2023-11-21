Bornova 1877 hedeften saptı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta inişli-çıkışlı günler geçiren Bornova 1877, Ağrı 1970 mağlubiyetiyle Play- Off hattının dışına çıktı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen İzmir temsilcisi, deplasmanda konuk olduğu Ağrı 1970 Spor'a 2-0 mağlup olarak adeta yıkım yaşadı. Son olarak evinde Kuşadasıspor'u yenerek lider Karaköprü Bld ile puan farkını 9'a düşüren İzmir temsilcisi, bu sonuçla liderin 12 puan gerisine düşerek 17 puanla 7. sırada konumlandı. Gol anlamında ligin en üretken takımları arasında bulunan İzmir ekibi, Ağrı temsilcisi karşısında skor üretemedi. Bu sezonki 3. mağlubiyetini alan yeşil-siyahlı ekip yıkım yaşadı.