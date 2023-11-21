Salah’a çirkin saldırı

Mısır'ın Sierra Leone karşısında aldığı galibiyet sırasında Mohamed Salah çok sayıda taraftarın hedefi olunca güvenlik kırmızı alarm vermek zorunda kaldı. Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet Liberya'da Afrika ekibine iki gol atarken Salah bir asist yaptı ve Mısır 2025 Dünya Kupası elemelerine mükemmel başlangıcını sürdürdü.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saha işgalcilerinin bariyerlerden atlayarak Salah'a doğru yöneldiği ve Liverpool forvetinin takım arkadaşlarının da Salah'ın etrafında toplandığı dikkat çekiyor. Tribünden sahaya atlayan birkaç kişinin Salah'a doğru koştuğu ve görevliler müdahale etmekte zorlandı.

Salah'ın bir dizi askeri muhafız tarafından sahadan çıkarıldığı ve halktan bir kişinin forvetle fotoğraf çektirmek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. Salah'ın bu olayda neden özel olarak hedef alındığı belirsiz olsa da, özellikle Mısır'da olmak üzere Afrika nüfusunun birçok üyesi için bir simge olarak görülüyor.