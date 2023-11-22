Manisa FK atakta

TRENDYOL 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda geride kalan süreçte Play-Off hattının da dışına çıkan Manisa FK, ocak ayında transfer için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, golcü transferine yoğunlaşırken gündeme Süper Lig'den yıldız bir oyuncu geldi. Takımın yeni yeni teknik patronu Osman Özköylü'nün yönetimden Pendikspor'dan eski öğrencisi Leandro Kappel'in alınmasını istediği ifade edildi. İstanbul ekibiyle geçen sezon 1. Lig Play-Off şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan ancak bu sezon süre alamayan 34 yaşındaki futbolcu için yönetim devreye girecek.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

SURİNAM asıllı Hollandalı futbolcu 1. Lig'deki tecrübesi nedeniyle Manisa FK'nın gündemine geldi. Kappel'in de eski teknik patronu Özköylü ile yeniden buluşmak için siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun bedelsiz olarak Manisa'ya kazandırılması bekleniyor.

O ARTIK BİZDEN BİRİ

MANİSA FK'nın listesindeki Leandro Kappel uzun süredir Türkiye'de forma giyiyor. Tecrübeli kanat oyuncusu 2016 yılında Denizli'ye transfer olarak başladığı Türkiye kariyerinde 7 sezonda Altay ve Pendik formalarını terletti. Altay ve Pendik'te iki kez Süper Lig'e çıkan Kappel, İzmir'e yakın konumu nedeniyle de Manisa FK'ya sıcak bakıyor.