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Haberler Spor Denizlispor’da Bizati dönemi

Denizlispor’da Bizati dönemi

Denizlispor’da Bülent Ertuğrul’un takımdan ayrılmasının ardından takımın başına daha önce üç kez yeşil-siyahlılarda çalışan Özcan Bizati getirildi

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da Bizati dönemi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sarıyer'e 2-0 yenilen Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, üst üste alınan 5 mağlubiyet sonrası istifa etmişti. Ertuğrul'un istifası sonrası teknik adam konusunda arayışlara giren yönetim, adaylar arasında Özcan Bizati'de karar kıldı. Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Bizati, daha önce, 2009-2010 ve 2013-2014 ile 2014-2015 sezonları 3 kez Denizlispor'da görev almıştı.

Denizli'nin Çal ilçesi doğumlu olan 55 yaşındaki Özcan Bizati, henüz 21 yaşında menisküs sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Bizati, kariyerinde sırasıyla Manisaspor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Ankaragücü, Denizlispor, Samsunspor, Trabzonspor, Boluspor, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve son olarak Tuzlaspor'da görev yaptı. Öte yandan deneyimli teknik adam yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Futbolcularıyla uzun bir toplantı yapan Bizati, takımdan istediklerini anlattı.

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