Harikasın Manisa

FIBA Avrupa Kupası E Grubu son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Porto'yu 75-66 mağlup edip, lider olarak bir üst tura yükseldi. Anderson'dan gelen 5 sayıyla Manisa BŞB 3. dakikada skoru 7-3'e getirdi. 8. dakikada Pako Cruz'un peş peşe sayılarıyla skor 19-12 oldu. İlk çeyrek 26-12 sona erdi. Savunma disiplinini sürdüren Manisa ikinci çeyreğin 5. dakikasını 37-18 ile geçti. Periyot sonunda yeşil-beyazlılar devreyi Anderson'un son saniye basketi ile 48-25 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında Manisa sadece 2 sayı atabilince fark 14 sayıya (50-36) düştü, son 10 dakikaya 59-44 ile girildi. Manisa BŞB 4. periyodun ilk 5 dakikasında 2 sayıya izin verip arayı açtı. Fark 20 sayıyı geçince Manisa yedeklerine süre verdi ve maçı 75-66 kazandı.