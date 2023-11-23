Merkezefendi Belediye kendine gelecek

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 3. sezonunu geçiren Merkezefendi Belediye Basket, çıkış arıyor. Sezona sırasıyla Galatasaray Ekmas, Reeder Samsunspor, Tofaş, Beşiktaş Emlakjet ve Manisa Büyükşehir Belediye mağlubiyetleriyle başlayan Denizli temsilcisi, düşme hattına çakıldı. Merkezefendi, ilk galibiyetini altıncı haftada Ege derbisinde Aliağa Petkim'i mağlup ederek aldı. Son iki maçında kötü fikstür nedeniyle yeniden dibe çöktü. Önce Fenerbahçe Beko'ya 90-64 geçtiğimiz gün ise Anadolu Efes'e 79-64 yenilen Merkezfendi, 9 puanla 15. sırada kaldı. Denizli ekibi, bir an önce toparlanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Merkezefendi Basket, cumartesi günü Telekom'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.