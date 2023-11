Milli Takım tarih yazdı

Türkiye, son dönemde A Milli Takım'ın başarılarıyla gurur duydu. Stefan Kuntz'dan ayrılan teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın gelişiyle adeta şahlanan millilerimiz, eleme grubunda çok sayıda ilki başararak tarih yazdı. D Grubu'nda Montella yönetimindeki ilk maçında seri başı Hırvatistan'ı ilk kez deplasmanda mağlup ederek liderliğini perçinleyen Ay-yıldızlılar, Letonya'yı farklı geçtikten sonra son maçında da Galler deplasmanında tarihindeki ilk golünü atıp puan alarak grubunu ilk kez lider bitirdi. Bu dönemde Türkiye yaptığı özel maçta da Almanya'yı deplasmanda 3-2'lik skorla ilk kez mağlup etmeyi başardı.A Milli Takım'ın 8 grup maçında attığı 14 gol 12 farklı isimden geldi. Ay-yıldızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun 2'şer gol atarken, Orkun Kökçü, Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Yusuf Yazıcı 1'er kez fileleri havalandırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER ÇOK GÜÇLÜ

Kura çekimine 2. torbadan katılacak olan A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında karşılaşacağı muhtemel rakipleri arasında güçlü takımlar bulunuyor. Milliler 1. torbadan Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi dünya futbolunun önde gelen takımlarından biriyle eşleşecek. 3. torbadaki muhtemel rakipler arasında Hırvatistan ve Hollanda öne çıkıyor. Türkiye'nin 4. torbadaki muhtemel rakiplerinden ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kazananı İtalya dikkat çekiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI

Galler maçını tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonu aracılığıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü. Montella'yı kutlayan Erdoğan, "Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız" dedi. Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır ile de konuşan Erdoğan, "Allah şifalar versin" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve penaltıyı gole çeviren Yusuf Yazıcı'yı da kutladı.

KURALAR 2 ARALIK'TA

D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan katılmaya hak kazandı. Grubu Türkiye'nin ardından ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbaya girdi. 2. torbada Türkiye ile birlikte Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer aldı. EURO 2024'ün gruplarının belli olacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

KATILIMCILARIN KASASI DOLACAK

Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 24 milli takım toplamda 371 milyon Euro'dan az olmamak üzere gelir elde edecek. Önceki turnuvada ödül havuzu 301 milyon Euro olarak beliryenmişti. Şampiyonada 24 katılımcının her biri için 9,25 milyon Euro giriş ücreti verilirken, grup aşaması galibiyetine 1,5 milyon Euro, beraberliğe 750.000 Euro, son 16'ya kalan her ülke için 2 milyon Euro, çeyrek finale çıkan her ülkeye 3,25 milyon Euro, yarı finale kalan her ülkeye 5 milyon Euro, kaybeden finaliste 7 milyon Euro, kupayı kazanana ise 10 milyon Euro verecek.