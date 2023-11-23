Nazilli Bld transferde gaza bastı

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Şükrü Akar'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı yönetim transfer görüşmelerine hız verirken 3 futbolcu ile temas kurdu. Nazilli'nin ilk hedefinin İnegölspor'da forma giyen eski futbolcusu Emre Toptan olduğu ve imza aşamasına gelindiği ifade edilirken, kurmayların sağ bek bölgesi için ise rotasını İzmir'e çevirdiği belirtildi. Yönetimin gözünü Bucaspor 1928'de bu sezon kadro dışı bırakılan Alper Kadir Duruk'a çevirdiği kaydedilirken görüşmelere başlandığı bildirildi. Kariyerine Altınordu alt yapısında başlayan 25 yaşındaki savunmacı, Kızılcabölük, Niğde Anadolu ve 1922 Konya'da da forma giydi.

MİRAÇ FURKAN TAMAM GİBİ

HÜCUM hattında da elini güçlendirmek isteyen Nazilli Belediyespor'un Osmaniyespor FK'da forma giyen Miraç Furkan Türközü ile sözlü olarak anlaşma sağladığı da öne sürüldü. Nazilli doğumlu 23 yaşındaki forvet oyuncusu futbol kariyerine Yıldızgücüspor'da başlarken, sırasıyla Aydın Yıldızspor, Kullar 1975, Emar Grup FK, 1954 Kelkit Belediye'de görev yaptı. Son olarak Osmaniyespor FK forması giyen genç yıldız, bu sezon 9 maçta forma şansı buldu.