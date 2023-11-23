Yen de gel Arkas

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında bugün Bulgaristan'da Neftohimik ile karşılaşacak. Burgaz'daki Mladost Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Kritik müsabakada Slovakya'dan Lukas Kralovic ile İspanya'dan Alexis Fuentes Barrasa hakem ikilisi görev yapacak. Müsabakanın rövanşı 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak. Lacivert-beyazlı İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek rövanş öncesi avantajını eline almak istiyor.

125 KARŞILAŞMADA 64 GALİBİYET

Avrupa kupalarında 126. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 125 karşılaşmada 64 galibiyet ile 61 yenilgi yaşadı. Ligde sıkıntılı bir süreç geçiren İzmir temsilcisi, 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı ve hedefinin çok uzağında kaldı. Avrupa'da farklı bir performans gösteren Arkas bir önceki turda ise Hırvatistan temsilcisi, MOK Mursa Osijek'i iki maçta da mağlup ederek tur atlamıştı. Turu geçecek ekip, Ford Levoranta (Finlandiya)-CEZ Karlovarsko (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.