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Arkas avantajı kaptı

CEV Volleyball Cup 16'lı finalleri ilk maçında Bulgaristan ekibini set vermeden deviren Arkas, 30 Kasım Perşembe günü İzmir’de oynanacak karşılaşmaya rahat çıkacak.

HABER MERKEZİ
Arkas avantajı kaptı
CEV Volleyball Cup 16'lı finalleri ilk maçında Arkas Spor, Bulgaristan'da konuk olduğu Neftohimik Burgas'ı 3-0 yendi. Mladost Burgas Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 14-25, 17-25 ve 21-25 sonuçlandı. Karşılaşma boyunca üstün oynayan ve setleri de farklı kazanan İzmir ekibi, ikinci mücadele öncesi avantajı kaptı. Serinin rövanş karşılaşması 30 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. Temsilcimizin rövanş karşılaşmasında kazanacağı en az iki set veya alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.
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