Sultanlar’a yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile kadın iç giyim perakende markası Suwen arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsorluğuna ilişkin anlaşma imzalandı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Suwen Yönetim Kurulu Başkanı Birol Sümer, Suwen Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk ile milli voleybolcular Kübra Akman ve Elif Şahin katıldı. Yapılan anlaşmayla Suwen, 3 yıllığına A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Üstündağ, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türk voleybolunun neler yaptığını bugün dünyada ve Avrupa'da hangi konumda olduğunu ve daha neler yapacağının çalışması içindeyiz. Bu yıl 3 kupa, 5 hedef yakalayarak Avrupa şampiyonluğu ve dünya kupasına sahip olduk. THY ile 1 yıl daha sözleşmemiz devam ediyor. Görüşmelerimiz de devam ediyor, yine THY ile sponsorluğumuz devam edecek" dedi. Üstündağ sakatlığı bulunan Melissa Vargas'ın durumunu takip ettiklerini ve tedavisinin 4 ile 6 hafta arasında süreceğini söyledi.