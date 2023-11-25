TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta dibe demir atan Uşakspor, yeni çalıştırıcısı buldu. Aşigo'da Recep Yazıcı'nın istifa etmesinin ardından takımın başına Uşakspor'un eski futbolcusu Halim Karaköse'nin getirildiği öğrenildi. Sezon başında yeterli transfer gerçekleştirememesi ve takımın tamamen genç ve tecrübesiz oyunculardan kurulmasına ek olarak ligde oynadığı 13 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek 4 puan toplayabilen kırmızı- siyahlılarda yönetimin Karaköse'yle alelacele anlaştığı ortaya çıktı. Daha önce 2006 yılında İzmirspor'dan Uşakspor'a oyuncu olarak transfer olan Halim Karaköse, son olarak Gümüşhanespor'da görev yaptı. Öte yandan teknik direktör Halim Karaköse'nin, yarın Aşigo'da Halim Karaköse dönemi Gümüşhanesyandan deplasmanda oynanacak olan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçında takımın başında olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.