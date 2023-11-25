Manisa FK’ya sakatlık şoku

TRENDYOL 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Manisa FK şimdi de sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Meriton Korenica'nın Kosova Milli Takımı'nda Belarus'a karşı oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme karşılaşmasında sakatlandığı açıklandı.

KASIĞINDAN SAKATLANDI

MANİSA FK'dan yapılan açıklamada "Kosova Milli Takım forması giyen Meriton Korenica'nın Belarus ile oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme karşılaşmasında sakatlanmıştır. Çekilen MR ve yapılan tetkikler sonrası Korenica'nın kasık bölgesinden sakatlandığı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Korenica'nn bir süre takımdan ayrı kalacağı belirtilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi. Manisa ekibinin sezon başında Balkani'den transfer ettiği orta saha 7 maçta forma giymişti.