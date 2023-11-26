2. Lig ve 3. Lig bugün alev alev

TFF 2. ve 3. Lig'deki Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Menemen FK sahasında 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki maçta Burak Taşkınsoy görev alacak. Somaspor evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki müsabakada Enes Kanpara düdük çalacak. Fethiyespor evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Can Cengiz düdük çalacak. Denizlispor, Düzcespor ile oynayacak. Maç Atatürk Stadı'nda Hakan Belder'in yönetiminde oynanacak. Uşakspor ise Iğdır FK'ya konuk olacak.

NAZİLLİ BLD VAN'A GİDİYOR

Beyaz Grup'ta Nazilli Bld deplasmanda Vanspor ile kapışacak. Van Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Altınordu deplasmanda Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Bucaspor 1928'in deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı karşılaşma hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 3. Lig 1. Grup'ta Aliağa FAŞ deplasmanda Ayvalıkgücü Bld ile kozlarını paylaşacak. 2. Grup'ta Turgutluspor,

Amasyaspor FK'ya konuk olacak. Karşıyaka ise deplasmanda Efeler 09 ile Ege derbisine çıkacak. Müsabaka Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanacak. 3. Grup'ta Kuşadasıspor Erbaaspor'a konuk olurken, Bornova 1877 ise Doğanlar Stad'ndaAkhisarspor ile kapışacak. 4. Grup'ta da Balıkesirspor, Bursa Yıldırım'ı konuk edecek.

Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.