Süper Kaf-Kaf

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı evinde 94-85 mağlup etti. Karşılaşmanın 5'inci dakikasına 9-9 eşitlikle girilirken, ilk çeyrek Karşıyaka'nın 20-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta Thomas ve Carey'in sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip karşısında konuk takım Hammonds ve Delgado ile sayı üretti. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 37-35 önde girdi. Üçüncü çeyreğe McCollum'un etkili oyunuyla başlayan yeşil-kırmızılılarda periyodun ilk bölümünde Vitto Brown ve Hilliard, 4'er faule ulaşsa da hemen kenara alınmadı.

SON PERİYOT ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Müsabakanın 27'nci dakikasında farkı 14 sayıya (59-45) kadar çıkaran Karşıyaka, son bölüme 68-56 üstün girdi. Final periyodunda Needham ve Mathews'in dış atışlarıyla etkili olan Beşiktaş, 35'inci dakikada Egehan Arna'nın faul atışından bulduğu sayılarla 73-72 öne geçti. Son bölümde konuk ekip üst üste serbest atışlardan faydalanamazken, McCollum'un etkili oyunuyla maça ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka karşılaşmayı 94-85 kazandı.

MCCOLLUM YILDIZLAŞTI

EV sahibi ekip Pınar Karşıyaka'da McCollum 32 sayı ve 3 asistle yıldızlaştı. Başarılı oyuncu son periyotta tam 14 sayı kaydetti. Karşıyaka, Beşiktaş'ı yenerek 6'ncı galibiyetini, Beşiktaş 3'üncü yenilgisini aldı