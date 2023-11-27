İzmir Büyükşehir Avrupa şampiyonu

Kadınlar sutopunda LEN Challenger Kupası finalinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 10-9 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Mladost Yüzme Havuzu'nda oynanan final karşılaşmasında 3-3 eşitlikle geçilen ilk periyodun ardından ikinci periyodu İzmir Büyükşehir Belediyespor, 6-4 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu 8-6 önde geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 10-9 kazandı. İzmir ekibinde Kübra Kuş 4, Dilara Buralı 3, Selina Çolak, Duru Kaleağası ve Madeleine Kate Steere da birer gol buldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor, sutopunda bu başarıyla ulaşan ilk Türk takımı oldu.