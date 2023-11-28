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Haberler Spor Aliağa Petkimspor irtifa kaybetti

Aliağa Petkimspor irtifa kaybetti

Basketbol Süper Ligi’nde sezona müthiş başlayan Aliağa Petkim, son iki maçta yenilerek geriledi.

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkimspor irtifa kaybetti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona harika bir giriş yapan Aliağa Petkimspor, son haftalarda düşüşe geçti. Bir ara liderliğe kadar yükselen İzmir temsilcisi, son iki maçta aldığı yenilgiler sonrası yedinci sıraya kadar geriledi. Üst üste direkt rakipleri olan Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko'ya teslim olan Aliağa Petkim, İzmir dönüşünde ara vermeden 3 Aralık Pazar günü Anadolu Efes'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe maçının ardından konuşan başantnenör Burak Gönen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimiz teknik olarak çok üst düzey oynadı. Sezon başından beri oynadığımız en kötü maçtı. Önümüzde uzun bir süre var. Daha iyi olmak için çalışacağız" dedi.
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