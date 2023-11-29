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Haberler Spor Göztepe Voleybol hedefe kilitlendi

Göztepe Voleybol hedefe kilitlendi

HABER MERKEZİ
Göztepe Voleybol hedefe kilitlendi
KFC Kadınlar 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, evinde Havran Belediye'ye mağlup olarak 3. sıraya gerilemişti. Ligin ilk devresinin bitimine iki maç kala gelen mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılılar, moral bozmuyor. İlk devrenin son iki maçında gurbette önce Edremit Belediye Altınoluk ile ardından yine deplasmanda lider Bahçelievler Belediye'yle karşılaşacak olan İzmir'in Sultanları bu maçları kazanarak zirve hesabı yapacak. Bu sezon deplasmanda tek mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu iyi istatistiğini sürdürerek güçlü rakiplerini mağlup etmek istiyor.
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