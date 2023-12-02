Arkas, Avrupa’da destan yazıyor

Türkiye Voleybol Efeler Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Arkas Spor, Avrupa'da çok farkmlı bir görüntü çiziyor. Ligde 9 hafta sonunda 3 galibiyetle 8. sırada konumlanan lacivert-beyazlılar, önceki akşam CEV Kupası 16'lı final turunda Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i geçerek adını 8'li final turuna yazdırdı. Arkas Spor çeyrek final ilk maçında 20 Aralık Çarşamba günü İzmir'de Çekya'dan CEZ Karlovarsko ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bulgar rakibini iki maçta da set vermeden yenmeyi başaran İzmir eki, CEV Kupası'nda finale kadar gitmek istiyor. Ligde son iki maçını da kaybeden Arkas Spor, yarın saat 16.00'da sahasında TÜRŞAD'ı konuk edecek.