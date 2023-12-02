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Haberler Spor Aydın BŞB lider önünde

Aydın BŞB lider önünde

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB lider önünde
Sultanlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün evinde lider Vakıf- Bank'la karşı karşıya gelecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 yenilgi alan 8'inci sıradaki Aydın temsilcisi, 11 maçta sadece 1 kez kaybeden güçlü rakibi karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor. Aydın halkının Mimar Sinan Spor Salonu'nu bugün doldurarak Aydın BŞB'nin Sultanlarına tam destek vermesi bekleniyor.
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