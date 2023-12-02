Hasan Arat A Spor’daydı

Beşiktaş'ta yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi başkan adaylarından olan Hasan Arat, A Spor canlı yayınında soruları yanıtladı. Yönetim olarak taraftarın ne istediğini bildiği belirten Arat, "Bizim çilek transferi ile falan işimiz yok. Beşiktaşlı değişim istiyor, biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Benim işim oyuncularla değil. Kulüplerle görüşürüm, taleplerimi söylerim. Seçildiğimde isim açıklamayacağım çünkü devre arası olmadan isim açıklayamazsınız. Bizim hazırlıklarımız var" ifadelerini kullandı. Sözlerine "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek" diye devam eden Arat, "Bizim yüzümüz Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak, yöneticiler çıkıp konuşmayacak" şeklinde konuştu. Mevcut yönetime yüklenen ve transfer politikasını eleştiren Arat, "Beşiktaş bu sezon transfere 61 milyon Euro para harcadı. Beşiktaş'ı mahvettiler yaptıkları transferlerle. Serdar Saatcı'yı 1.5 milyon Euro'ya sattılar. Onana'nın maliyeti 10 milyon Euro. Onana'ya tabi ki sahip çıkacağız" dedi. Arat sözlerini TFF ile bozulan ilişkileri profesyonel bir ekibin yöneteceğini açıklayarak noktaladı.