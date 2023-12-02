Kaf-Kaf tam gaz

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji 5. dakikayı 13-11 önde geçti. Kenan Sipahi ile yaklaşan Karşıyaka, Jaylon Brown'ın son saniye basketiyle periyodu 22-22 berabere bitirdi. Ev sahibi ikinci çeyreğe 5-0'la başladı (27-22), üçüncü dakikada skor 32-26 olunca Ufuk Sarıca'nın molası geldi. KSK yine Kenan ile oyunda kalıp 7. dakikada farkı 2 sayıya (41-39) çekti. Son bölümde pota altını etkili kullanan Karşıyaka soyunma odasına 50-49 önde gitti.

SON DAKİKALAR GERGİN GEÇTİ

Üçüncü periyodun 3. dakikasında Kaf-Kaf skoru 57-52'ye getirdi. Bahçeşehir 5. dakikada skoru 62-59 lehine çevirdi, Karşıyaka moladan 11-0'la dönüp 8 sayılık (70-62) avantaj yakaladı. Bahçeşehir erken atışlarla periyot biterken farkı 1 sayıya (72-71) düşürdü. Son çeyrekte karşılıklı üçlükler sonunda Bahçeşehir 7 dakika kala skoru 82-80 lehine çevirdi. McCollum üçlük ve uzak ikilik, Jaylon Brown ikilik ile KSK 5 dakika kala 87-82 öne geçmeyi başardı. Bahçeşehir'in kaçırdığı seri üçlüklerden sonra Vitto Brown 54 saniye kala farkı 4 sayıya (89-85) çıkardı. Kenara verilen teknik faul ile Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın ve koç Ali Ruhi Balkanlı'nın diskalifiye edilmesinden sonra hakem kargaşası sürdü. Top oyuna sokulurken hakemlerden biri 5 saniye, diğeri faul kararı verdi. Sonu tatsız tuzsuz geçen ve gerginlikler nedeniyle sürekli duran maçta Karşıyaka 93-85 galip geldi.