Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK ve Altay'ın yarın Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacakları maç adeta kırılma noktası olacak. Ligde istediği sonuçları alamayan ve çıkışa geçmenin hesaplarını yapan iki Ege temsilcisi derbi müsabakasında ya hedefe bir adım daha yaklaşacak ya da çöküşü sürdürecek. Sezona iddialı bir giriş yapan ancak teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran Manisa ekibi, dümene geçirdiği Osman Özköylü ile de istediği sonuçları alamadı. Ekonomik sorunlarla boğuşan ve transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan İzmir ekibi Altay ise Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un ardından teknik direktörlük koltuğuna Serkan Afacan'ı getirse de bir türlü derde deva bulamadı.

İKİSİ DE GALİBİYETİ UNUTTU

Manisa FK geride kalan 9 haftada sahadan mutlu ayrılamazken, Altay ise tam 11 karşılaşmada rakiplerine diş geçiremedi. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan ancak sadece 14 puan toplayabilen siyahbeyazlı Manisa temsilcisi art arda yaşadığı kayıplarla 13. sıraya kadar gerilerken, son sıra- ya demir atan İzmir temsilcisi ise TFF'den aldığı 3 puan silme cezasının ardından 2 puana düştü. Zor günleri geride bırakmak ve yeni sayfa açmak isteyen iki Ege ekibi, kritik randevuda birbirlerine üstünlük kurmak için büyük mücadele verecek.

KÜME DÜŞÜRÜLME TEHLİKESİ BULUNUYOR

Son yapılan olağanüstü genel kuruldu toplam borcu 602 milyon TL olarak açıklanan Altay'ın transfer yasağına neden olan borcu 11 milyon Euro civarında. Transfer yasağını kaldırması için toplam borcunun yaklaşık yarısını kapatması gereken siyah-beyazlılar, eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan ceza alma tehlikesi de yaşıyor. FIFA'da 20'nin üzerinde davalık dosyası bulunan İzmir temsilcisi eski oyuncularıyla anlaşmadığı takdirde katlanarak puan silme, hatta küme düşürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Altay Teknik Direktörü Serkan Afacan ise TFF'den gelen 3 puan silme cezasına çok fazla takılmadıklarını ifade ederken, "Gelen ceza için yapacak bir şey yok. Ben puana bakmıyorum. Bizim tek hedefimiz var, bulunduğumuz yerden uzaklaşıp camiamızı layık olduğu yere getirmek" dedi.