Ali Koç’tan takıma uyarı

Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra'ya giderek takımla bir toplantı yaptı. Nordsjaelland karşısında alınan 6-1 ağır yenilginin kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkan Ali Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi. Öte yandan Sivasspor, Beşiktaş ve Spartak Trnava maçlarından 9 puan alınmaması halinde teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrılacağı da iddia edildi.