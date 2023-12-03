Egeliler için kritik pazar

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ege ekipleri bugün kritik maçlara çıkacak. Günün ilk maçında haftalardır kazanamayan Manisa FK ile ligin dibine demir atan Altay karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Geçen hafta Eyüpspor'a mağlup olan Manisa temsilcisi, 9 haftadır kazanamıyor. İlk 5 hafta Play-Off hattında yer alan Manisa FK, 14. sıraya kadar geriledi. Bu sezon tek galibiyetini Tuzlaspor maçında alan Altay ise sonrasında çıktığı 11 maçta sadece 2 puan alabildi. İki Ege ekibi de kazanarak nefes almaya çalışacak.

GÖZTEPE ZİRVE AŞKINA

Günün diğer maçında ise Göztepe, küme düşme hattında yer alan Giresunspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Geçen hafta yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı ilk maçta Tuzlaspor'u 2-0 yenerek kendine gelen sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında seri arayacak.

DİOUF VE PALMER BU MAÇTA DA YOK

GÖZTEPE'DE kritik Giresunspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Sarı-kırmızlılarda sakatlığı devam eden ve ilk yarıyı kapatan santrfor Mame Diouf ve orta saha oyuncusu Romal Palmer bu hafta da forma giyemeyecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ileri uçta yine Obinna Mamah'ı oynatması bekleniyo

MANİSA FK'DA İKİ EKSİK VAR

ALTAY ile Manisa FK arasında oynanacak kritik derbi öncesinde İzmir ekibine eksiklerden güzel haber geldi.

Altay'da cezası biten Zeki Yıldırım ve sakatlığını atlatan Marco Paixao sahalara dönüyor. Manisa FK'da ise iki eksik bulunuyor. Manisa'da kırmızı kart cezalısı Gakpa ile tedavisi süren Meriton Korenica forma giyemeyecek.